Российский суд отклонил кассацию OMV на запрет судиться с "Газпром экспортом" в Стокгольме

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Северо-Западного округа отклонил кассационную жалобу OMV Gas Marketing & Trading GmbH на запрет продолжать арбитражное разбирательство с ООО "Газпром экспорт" в Арбитражном институте Торговой палаты города Стокгольма.

"Оставить без изменения определение первой инстанции", - сообщается в арбитражной картотеке.

Решение о запрете вести арбитраж в Стокгольме суд первой инстанции (Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области) вынес в мае текущего года. На случай нарушения OMV судебного запрета предусмотрена выплата в пользу дочерней компании "Газпрома" 575 млн евро. Сумма санкции за нарушение запрета равна сумме иска иностранной компании в зарубежном суде.

Хотя в договоре местом определения споров определен Стокгольмский арбитраж, российский суд решил, что "возникший спор по контрактам не подлежит рассмотрению в Торговой палате Стокгольма".

"На ООО "Газпром экспорт" как российское юридическое лицо, в настоящее время распространяются многочисленные меры ограничительного характера, введенные со стороны Европейского союза, которые в том числе значительным образом затрудняют ему защиту своих прав в соответствующих иностранных юрисдикциях, в частности на территории Швеции. Перспектив беспристрастного, объективного, всестороннего и справедливого судебного разбирательства в Торговой палате Стокгольма, в отношении ООО "Газпром экспорт" в настоящее время не имеется", - отмечается в решении суда первой инстанции.