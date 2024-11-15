OMV ожидает остановки поставок российского газа в Австрию с 16 ноября

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Компания OMV сообщила, что получила уведомление от "Газпрома" об остановке поставок российского газа в Австрию с 16 ноября, передает Bloomberg.

"Компания OMV Gas Marketing & Trading GmbH (OGMT) только что получила сообщение от "Газпром экспорта", что "Газпром экспорт" приостановит - и таким образом сократит до 0% - поставки природного газа по австрийскому контракту на поставку с OGMT с 06:00 CET (08:00 по Москве) 16 ноября 2024 года, что повлияет на работу (хаба - ИФ) Austrian Virtual Trading Point", - говорится в заявлении OMV на Central European Gas Hub AG.

13 ноября OMV объявила о победе в арбитражном споре с "Газпромом". Присужденную сумму в 230 млн евро западная компания хочет зачесть в рамках действующего контракта на поставку российского газа.

Это создает риск для продолжения поставок. По условиям экспорта российского газа в недружественные страны, при неполной оплате поставки прекращаются. Это признают и в OMV: "Ожидается, что может произойти ухудшение договорных отношений по австрийскому контракту поставки OMV с "Газпром экспортом", включая возможную остановку поставок газа". Потенциальные потери в поставках австрийская сторона оценивает примерно в 6 млрд куб. м в год.