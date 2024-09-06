Промпроизводство в Германии в июле упало на 2,4%, намного хуже прогноза

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в ФРГ в июле сократился на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis).

Аналитики в среднем ожидали снижения показателя на 0,3%, по данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в июне промпроизводство в Германии выросло на 1,7%, а не на 1,4%, как сообщалось ранее.

Падение промпроизводства в ФРГ в июле обусловлено, в частности, спадом в автомобильной промышленности (-8,1%) после июньского роста (+7,9%). Значительное негативное влияние также оказало снижение производства электрооборудования (-7%) и металлопродукции (-3,8%).

Выпуск средств производства в июле сократился на 4,2%, промежуточных товаров - на 2,8%, потребительских товаров - на 2,1%.

Объемы строительства увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, выработка электроэнергии сократилась на 1,9%.

Объем промпроизводства в Германии в июле был на 5,3% ниже, чем годом ранее.