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Потребительские цены в Германии в сентябре выросли на 1,8%, как и ожидалось

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Германии в сентябре потребительские цены, гармонизированные со стандартами Евросоюза, увеличились на 1,8% в годовом выражении после роста на 2% в августе, по предварительным данным Федерального статистического управления страны (Destatis).

К августу потребительские цены снизились на 0,1%.

В августе в помесячном выражении было отмечено падение на 0,2%.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 1,8% в годовом выражении и снижение на 0,1% в помесячном.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в сентябре увеличились на 1,6% в годовом выражении. Относительно августа они не изменились.

Эксперты ожидали подъема на 1,7% в годовом выражении и подъема на 0,1% в помесячном.

Destatis Германия
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