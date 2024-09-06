Прогноз сбора зерна в РФ в 2024г снижен на 2 млн тонн

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Компания "ПроЗерно" по итогам августа резко снизила прогноз сбора зерна в РФ в этом году.

"В августовском прогнозе по сравнению с июльскими расчетами мы резко - сразу на 2 млн тонн - сократили оценку валового сбора российского зерна нового урожая. Теперь она 126 млн тонн", - сообщил "Интерфаксу" гендиректор компании Владимир Петриченко.

По его словам, причин этого несколько. Прежде всего - сокращение на 3,7%, до 46,127 млн га, посевных площадей. Таким образом, посевная площадь под зерновыми оценивается как минимальная с 2014 года. К тому же урожайность зерна в этом году будет на 9,7% ниже прошлогодней - 27,3 ц/га против 30,3 ц/га (с посевной площади) год назад.

Как отметил Петриченко, прогноз снижен в основном из-за кукурузы, а оценка сбора пшеницы незначительно выросла - до 82,8 млн тонн с 82,55 млн тонн в июле.

"Из-за снижения урожайности меньше стала августовская оценка сбора ячменя - 17,15 млн тонн против 17,5 млн тонн по июльскому прогнозу, - сообщил он. - Но самый большой провал - в урожайности и валовке кукурузы. Теперь сбор оценивается в 12,4 млн тонн против 14,74 млн тонн в июле. Последний раз он был ниже лишь в 2018 году".

"Таким образом, падение производства именно кукурузы повлияло на сокращение прогноза валового сбора на 2 млн тонн зерна", - уточнил Петриченко.

По его словам, основное падение урожайности кукурузы - на юге и Северном Кавказе, есть небольшое снижение в центре и Поволжье. Оно незначительно будет компенсировано небольшим ростом оценки урожая на Дальнем Востоке.

Оценивая ситуацию с будущим урожаем подсолнечника, глава компании назвал ее "самой драматичной". Августовский прогноз оказался на 0,6 млн тонн ниже июльского и составил 15 млн тонн против сбора в 17,25 млн тонн в 2023 году.

Прогноз урожая сои снижен до 7,37 млн тонн с 7,7 млн тонн в июле. Результат 2023 года - 6,82 млн тонн.

При этом Петриченко отметил, что нынешняя урожайность кукурузы, подсолнечника и сои в южных регионах снижается. "Значит, августовские оценки - это оптимистичный вариант, итоги уборки могут "уйти" ниже этих параметров", - предупредил он.

Эксперт отметил, что эти показатели не учитывают данные по новым регионам.

В 2023 году РФ собрала 144,9 млн тонн зерна, в том числе 92,8 млн тонн пшеницы.