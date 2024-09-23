Минсельхоз не исключил корректировку прогноза сбора зерна в 2024 году

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Российский Минсельхоз допустил, что может скорректировать прогноз сбора зерна в этом году. Пока ведомство оценивает его в 132 млн тонн.

"До конца текущей недели регионы должны представить в Минсельхоз России итоговые оценки ожидаемого урожая для корректировки прогнозного показателя на 2024 год по Российской Федерации", - сообщило ведомство после совещания, которое провела министр сельского хозяйства Оксана Лут.

По оперативным данным, зерновые уже убраны с 78% площадей, намолочено 105,9 млн тонн зерна, в том числе 77,7 млн тонн пшеницы. "В связи со сложными погодными условиями отмечается отставание темпов работ на Урале, в Сибири и Поволжье. В целом по стране осталось убрать 10,6 млн га зерновых культур, из них в Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах - 8 млн га", - говорится в сообщении.

Первоочередной задачей Лут назвала завершение уборочной кампании в полном объеме с минимальными потерями. Кроме того, Росгидромету поставлена задача по совершенствованию системы агрометеорологического сопровождения хода проведения сезонных полевых работ.

Минсельхоз, несмотря на неблагоприятные погодные условия этого года, пока ни разу не менял свой прогноз. Между тем, эксперты зернового рынка уже несколько раз меняли свои оценки, сейчас они ниже официальных. По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) на начало сентября, сбор зерна в этом году может составить 125 млн тонн, в том числе 82,2 млн тонн пшеницы. Компания "ПроЗерно" прогнозирует урожай в 126 млн тонн, из них 82,8 млн тонн - пшеницы.

В 2023 году Россия собрала 144,9 млн тонн зерна, в том числе 92,8 млн тонн пшеницы.