Доля крупных банков в аукционах ОФЗ в августе резко сократилась до 55,5% с 91,8%

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Крупнейшие российские банки в августе существенно сократили свое участие на первичном рынке госдолга.

Как сообщил ЦБ РФ в докладе "Обзор рисков финансовых рынков", системно значимые кредитные организации (СЗКО) в прошлом месяце снизили свою долю покупок на аукционах до 55,5% с 91,8% в июле. В июне она составляла 81,5%, в мае – 68,2%, а в марте-апреле лишь незначительно превышала половину (соответственно 51,1% и 56,4%).

Прочие банки в августе, напротив, увеличили свою долю на аукционах с 1,6% до 19,6%. Некредитные финансовые организации (НФО) в рамках доверительного управления повысили свое участие с 6,1% до 21,4%.

С учетом продаж ОФЗ на вторичных биржевых торгах их нетто-покупки со стороны СЗКО составили 93,2 млрд рублей (в июле - 117,6 млрд рублей). По-прежнему основной объем покупок пришелся на флоатеры - 94,3 млрд рублей, объем продаж этих бумаг крупными банками на вторичном рынке составил 10,6 млрд рублей. ОФЗ-ПД они приобрели на аукционе на 22,6 млрд рублей, продали на вторичных биржевых торгах на 13,2 млрд рублей.

На вторичном рынке крупнейшими покупателями ОФЗ стали розничные инвесторы – 16,6 млрд руб. (в июле - 18,6 млрд рублей). НФО в рамках доверительного управления купили ОФЗ на 9,5 млрд рублей, нетто-покупки за счет собственных средств в августе стали минимальными с февраля и составили 8,5 млрд рублей. Среднедневной объем торгов ОФЗ (без учета отдельных крупных сделок) на вторичном рынке в августе снизился до 13,01 млрд рублей с 14,6 млрд рублей в июле.

На вторичном биржевом рынке продажи продолжают совершать кредитные организации.

Объем размещения ОФЗ на аукционах в августе увеличился до 236,4 млрд рублей по номиналу с 196,7 млрд рублей месяцем ранее и составил 15,8% от плана на третий квартал.