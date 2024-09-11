Минфин 11 сентября разместил ОФЗ на рекордные с июля-2023 97,917 млрд рублей

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Российский Минфин 11 сентября разместил на первичных аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 97,917 млрд рублей по номиналу, что является максимальным объемом размещения нового госдолга с конца июля 2023 года.

На первом аукционе в этот день Минфин разместил флоатер - ОФЗ-ПК серии 29025 с погашением 12 августа 2037 года - на сумму 67,178 млрд рублей по номиналу при спросе 242,231 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 94,8976% от номинала.

На втором аукционе ведомство смогло продать ОФЗ-ПД серии 26248 с погашением 16 мая 2040 года на сумму 30,739 млрд рублей по номиналу при спросе 78,712 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 81,5338% от номинала, что соответствует доходности 15,98% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 81,46% от номинала, что соответствует доходности 15,99% годовых.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", значительный объем размещения нового госдолга в ходе аукционов 11 сентября удалось достичь благодаря нескольким фактором. С одной стороны, в последние несколько месяцев Минфин занимал довольно жесткую позицию при первичных размещениях, ограничивая слишком агрессивные с точки зрения доходностей заявки инвесторов, что привело к накоплению значительного неудовлетворенного спроса (общий спрос участников рынка на двух аукционах, состоявшихся 11 сентября, превысил 320 млрд рублей). С другой стороны, последние опубликованные Росстатом данные по недельной инфляции в России показали ее замедление в годовом выражении за счет недельной дефляции, что в итоге сформировало на рынке некоторую надежду на возможное сохранение ключевой ставки ЦБ на уровне 18% годовых на заседании 13 сентября. А это в свою очередь могло активизировать покупателей рублевых гособлигаций как на вторичном, так и на первичном рынке.