Рост числа рабочих мест в США в августе не оправдал прогнозов

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Количество рабочих мест в экономике США в августе увеличилось на 142 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны.

Согласно пересмотренным данным, в июле число рабочих мест выросло всего на 89 тыс., а не на 114 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в Штатах в прошлом месяце снизилась до 4,2% с июльских 4,3%.

Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост числа рабочих мест в августе на 165 тыс. и снижение безработицы до 4,2%.

Количество рабочих мест в частном секторе в августе увеличилось на 118 тыс., в государственном - на 24 тыс.

Рост в строительном секторе составил 34 тыс., в здравоохранении - 31 тыс., в социальной сфере - 13 тыс. Число рабочих мест в промышленном секторе уменьшилось на 24 тыс. В горнодобывающей и нефтегазовой отраслях, в оптовой и розничной торговле, в транспортном и логистическом секторах, а также в сфере финансовых, профессиональных и деловых услуг, в досуговом и гостиничном бизнесе изменения были незначительными.

Среднемесячные темпы роста количества рабочих мест в американской экономике за 12 месяцев до июля 2024 года включительно составили 202 тыс. Минтруда США пересмотрело с понижением данные о рабочих местах не только за июль, но и за июнь (на 61 тыс.). С учетом пересмотра, общий рост числа рабочих мест за эти два месяца был на 86 тыс. меньше, чем сообщалось ранее.

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в августе увеличилась на 0,4% относительно предыдущего месяца и достигла $35,21. В июле, согласно пересмотренным данным, показатель снизился на 0,1% в помесячном выражении (ранее сообщалось о повышении на 0,2%).

Рост средней почасовой оплаты труда в годовом выражении в прошлом месяце ускорился до 3,8% с июльских 3,6%.

Средняя продолжительность рабочей недели в США в августе увеличилась до 34,3 часа с 34,2 часа месяцем ранее.

Доля участия населения в рабочей силе осталась на уровне 62,7%.