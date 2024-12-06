В США в ноябре рост числа рабочих мест превысил прогноз

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В экономике США в ноябре количество рабочих мест увеличилось на 227 тысяч, сообщило Минтруда страны.

По пересмотренным данным, в октябре показатель вырос на 36 тысяч, а не на 12 тысяч, как сообщалось ранее. Показатель за сентябрь также был изменен в сторону повышения, в результате чего подъем числа рабочих мест в сентябре-октябре оказался на 56 тысяч выше предыдущей оценки.

Безработица в стране в ноябре выросла до 4,2% с 4,1% в октябре.

Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали повышение числа рабочих мест на 220 тысяч сохранение безработицы на прежней отметке. Респонденты Trading Economics предполагали увеличение на 200 тысяч и подъем безработицы до 4,2%.

Количество рабочих мест в частном секторе в ноябре повысилось на 194 тыс., в то время как в государственном - на 33 тыс.

Рост в здравоохранении составил 54 тысячи, в социальном секторе - 19 тысяч. При этом в розничной торговле было зафиксировано снижение на 28 тысяч.

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в ноябре увеличилась на 0,4% относительно предыдущего месяца и достигла $35,61. В годовом выражении она повысилась на 4%. Консенсус-прогноз Trading Economics предполагал подъем первого показателя на 0,3%, второго - на 3,9%.

Средняя продолжительность рабочей недели в США выросла до 34,3 часа с пересмотренного октябрьского уровня в 34,2 часа. Аналитики не ожидали изменения.

Доля участия населения в рабочей силе опустилась до 62,5% с 62,6%. Прогнозировалось увеличение до 62,7%.