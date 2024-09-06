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Международные резервы РФ в августе выросли на 1,9%, доля золота впервые превысила 30%

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в августе 2024 года вырос на $11,665 млрд, или на 1,9%, до $613,715 млрд с $602,050 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

В январе-августе 2024 года резервы увеличились на $15,123 млрд, или на 2,5%, с $598,592 млрд на 1 января.

Стоимость монетарного золота в резервах в августе выросла на $9,221 млрд, или на 5,1%, до $188,814 млрд со $179,593 млрд.

Доля золота в резервах на 1 сентября увеличилась до рекордных 30,8% с 29,8% на 1 августа.

Банк России после санкций, наложенных на него в 2022 году западными странами, ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов. Под ограничения не подпала часть резервов, состоящая из золота и активов в китайских юанях. Основным фактором динамики резервов выступают изменения стоимости резервных активов в результате переоценки по отношению к доллару США, а также операции, проводимые в рамках бюджетного правила, и операции со средствами Фонда национального благосостояния.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

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