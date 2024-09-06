Минфин запускает замещение суверенных евробондов РФ

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Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ запускает процедуру замещения суверенных еврооблигаций, сообщило министерство.

К замещению принимаются все находящиеся в обращении выпуски еврооблигаций Российской Федерации в соответствии с условиями, установленными приказом Минфина от 5 сентября №388, говорится в сообщении. Размер купонного дохода, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость замещающих еврооблигаций РФ будут соответствовать аналогичным условиям в отношении замещаемых евробондов.

Замещение осуществляется на основании волеизъявлений держателей, ему подлежат долговые бумаги лиц, являющихся держателями евробондов РФ на конец операционного дня 12 сентября 2024 года.

Процедура замещения предусматривает два вариант оферт. Первый вариант предоставляется держателями еврооблигаций РФ в российский депозитарий, в котором у таких держателей открыт счет депо для учета прав на замещаемые еврооблигации, не позднее 18:00 14 ноября этого года (форма и состав сведений оферты будут опубликованы на официальном сайте Минфина).

Если права на еврооблигации РФ учитываются на счетах в иностранных депозитариях и при невозможности замещения евробондов с использованием первого варианта оферты замещение осуществляется через передачу (уступку) держателем замещаемых еврооблигаций всех прав по ним Минфину и последующим переводом (размещением) министерством замещающих еврооблигаций на основании соответствующих волеизъявлений держателей (это второй вариант оферты).

Такая оферта предоставляется держателями в "Национальный расчетный депозитарий" на бумажном носителе с приложением подтверждающих документов, перечень которых определен приказом министерства, не позднее 18:00 15 октября 2024 года.

Акцепты оферт и первого, и второго вариантов будут осуществляться Минфином 5 декабря, говорится в сообщении.