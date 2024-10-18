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Минфин РФ рассчитывает провести замещение суверенных евробондов за один раз

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Минфин рассчитывает провести замещение суверенных еврооблигаций РФ за один раз, сообщил замглавы ведомства Владимир Колычев.

Министерство в начале сентября объявило о старте процедуры замещения всех находящихся в обращении выпусков еврооблигаций России. Размер купонного дохода, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость замещающих еврооблигаций РФ будут соответствовать аналогичным условиям замещаемых евробондов. Акцепты оферт министерство планирует провести 5 декабря.

"В декабре сама сделка. Рассчитываем, что в один раз мы это все заместим", - сказал Колычев, выступая на долговой сессии Московского финансового форума.

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Владимир Колычев Минфин РФ
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