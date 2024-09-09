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"Софтлайн" получил нового "крупного институционального инвестора"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Софтлайн"объявило об изменениях в структуре акционерного капитала: 9,27% компании получил "крупный институциональный инвестор".

Согласно сообщению, пакет акций ранее принадлежал структуре "Софтлайна" ООО "Софтлайн Проекты".

Имя инвестора не называется, однако в сообщении указано, что это "интегрированная инжиниринговая научно-технологическая группа компаний, поставщик комплексных решений для стратегических мегапроектов РФ, включенный в перечень системообразующих организаций отечественной экономики".

Сделка заключена по среднерыночной цене акции за период в течение месяца, предшествовавшего подписанию сделки, говорится в сообщении.

ПАО "Софтлайн" – поставщик IT-решений, материнская консолидирующая компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC. Бумаги компании торгуются на МосБирже.

По данным на сайте "Софтлайна", его крупнейший акционер (ООО "Аталайя") владеет 47,3% уставного капитала; подконтрольным "Софтлайну" компаниям принадлежит 7,87%, менеджменту и членам совета директоров - 6,21%, институциональным инвесторам - 24,9% (из них 7,42% приходится на группу "Синара"), прочим акционерам - 13,72%.

Софтлайн Softline ООО "Софтлайн Проекты" ООО "Аталайя"
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