Производитель бытовой техники Midea планирует размещение в Гонконге на $3,5 млрд

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Китайский производитель бытовой техники Midea Group планирует разместить акции в Гонконге на сумму до $3,5 млрд.

Компания намерена продать 492 млн бумаг по цене 52-54,8 гонконгского доллара ($6,67-7,03), говорится в сообщении, которое она направила Гонконгской фондовой бирже. Размещение акций пройдет 17 сентября.

Якорные инвесторы, среди которых подразделения Cosco Shipping Holdings Co. и UBS Asset Management, купят бумаги Midea на $1,26 млрд в рамках размещения.

Акции Midea уже торгуются в Шэньчжэне. С начала 2024 года они подорожали на 12,1%. 9 сентября бумаги компании теряют в цене 2,9%.

Размещение бумаг Midea в Гонконге может стать крупнейшим более чем за 3 года - со времен IPO JD Logistics в мае 2021 года, объем которого составил $3,6 млрд.

Midea, созданная в 1968 году, является крупнейшим в Китае производителем бытовой техники. Она выпускает продукцию под брендами Midea, Comfee, Eureka и Little Swan. В 2016 году Midea приобрела бизнес японской Toshiba Corp. по выпуску бытовой техники, ей также принадлежит немецкий производитель промышленных роботов Kuka AG.

Чистая прибыль Midea в первом полугодии выросла на 14%, до 20,8 млрд юаней ($2,9 млрд), выручка - на 10%, до 217 млрд юаней.