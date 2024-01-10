Производитель промышленных роботов KUKA передал бизнес в РФ местному менеджменту

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Немецкий производитель промышленных роботов KUKA Robotics, принадлежащий китайскому холдингу Midea, передал российский бизнес во временное управление топ-менеджменту местного представительства, сообщили "Интерфаксу" в компании.

Соответствующее соглашение между концерном KUKA AG и руководством ООО "Кука Роботикс" было подписано 29 декабря 2023 года. Компания сменила название на ООО "Промышленная робототехника" (Industrial Robotics). Гендиректором стал Петр Смоленцев, ранее - коммерческий директор. Под его контроль перешли 95% долей в компании, оставшиеся 5% теперь у финансового директора Сергея Каткова. Детали сделки по передаче активов новым владельцам в компании не раскрывают.

"Промышленная робототехника" ведет операционную деятельность с сохранением существующих бизнес-процессов и планирует продолжать выполнение обязательств перед заказчиками, в том числе поддержку пользователей промышленных роботов. Как отметили в компании, KUKA под управлением Midea имеет производство в Китае и входит в тройку крупнейших производителей промышленных роботов в этой стране.

"Мы продолжаем обмениваться опытом с нашими китайскими коллегами. Сегодня команда "Промышленной робототехники" - единственная инженерная команда в России, которая обладает международной экспертизой во внедрении и обслуживании надежных роботов KUKA", - отметил Смоленцев.

Официальное представительство KUKA AG в России было открыто в 2007 году. Как отметили в "Промышленной робототехнике", каждый второй промышленный робот на предприятиях России и стран СНГ - робот KUKA. В общей сложности это более 4,3 тыс. машин. Специалисты компании не останавливали их сервисную поддержку.

Роботами KUKA широко пользуются автопроизводители, в том числе российские "АвтоВАЗ" и "КАМАЗ". Первые автоматизированные комплексы KUKA начали поставляться в Россию в 1974 году. В 1984 году было организовано контрактное производство на базе "АвтоВАЗа". К 2004 году было собрано 1,5 тыс. роботов под этой маркой.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка российского представительства KUKA по РСБУ в 2022 году упала более чем вдвое и составила около 420 млн руб. Компания отразила 75 млн руб. чистого убытка против прибыли в 2021 году.