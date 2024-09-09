Поиск

Частные инвесторы подали иски к участникам сделки по реорганизации "Яндекса"

Частные инвесторы подали иски к участникам сделки по реорганизации "Яндекса"
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражные суды нескольких регионов РФ в последние дни зарегистрировали как минимум три иска, в которых фигурируют участники сделки по реорганизации "Яндекса".

Ответчиками по делам выступают бывшая холдинговая компания "Яндекса" Nebius Group N.V. (ранее Yandex N.V.) и доверительный управляющий ЗПИФ "Консорциум. Первый" (новый основной акционер "Яндекса") АО "Солид Менеджмент". При этом МКПАО "Яндекс" привлекается в делах или как ответчик, или как третье лицо.

Истцами по всем делам выступают физические лица.

Так, 6 сентября Арбитражный суд Калининградской области (по месту регистрации МКПАО "Яндекс") принял к производству коллективное исковое заявление от 15 человек с требованием "признать сделку недействительной". Адвокат истцов сообщал РБК, что иск подала группа миноритарных инвесторов Yandex N.V., которая "была лишена возможности реализации акций компании по справедливой цене и получения дохода от активов МКПАО "Яндекс", которые были проданы ЗПИФ. Ближайшее заседание по этому делу состоится 23 октября.

ЭкономикаАкционеры Nebius утвердили право совета директоров на проведение buybackЧитать подробнее

Еще два иска к Nebius Group, "Солид Менеджменту" и "Яндексу" были поданы в Арбитражный суд Москвы 5 и 6 сентября, пока они не приняты к рассмотрению. В отличие от других исков, они содержат сумму исковых требований - 49,8 млн рублей и 404,2 млн рублей соответственно.

Однако это не первые дела, связанные с недовольством частных инвесторов в рамках сделки по разделению "Яндекса". Первый иск миноритария с требованием выдать акции МКПАО "Яндекс" был подан был подан в арбитражный суд Москвы еще в июне, в августе суд передал дело в Калининградскую область.

Недовольство ряда миноритарных инвесторов обусловлено условиями оферты ЗПИФ "Консорциум. Первый" по обмену и выкупу бумаг Yandex N.V. Оферта предполагала обмен с коэффициентом 1:1, а выкуп - по 1251,8 руб./акция. Он был доступен для тех инвесторов, которые до 30 ноября 2023 года перевели бумаги в российский депозитарий.

15 июля Yandex N.V. полностью вышел из капитала "Яндекса". Первый этап сделки состоялся в мае этого года.

Теперь ЗПИФ - основной владелец интернет-компании, на 16 мая ему принадлежало 66,47% капитала и 69,05% голосов.

Яндекс Nebius Group Солид Менеджмент
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кредитование сельского хозяйства РФ за семь месяцев выросло на 8,9%

"Битлджус Битлджус" заработал $110 млн в дебютные выходные в США и Канаде

"Битлджус Битлджус" заработал $110 млн в дебютные выходные в США и Канаде

Акционеры агрохолдинга "Русагро" не одобрили редомициляцию в РФ

Акционеры агрохолдинга "Русагро" не одобрили редомициляцию в РФ

Аналитики подсчитали, что Маск может стать триллионером к 2027 году

Аналитики подсчитали, что Маск может стать триллионером к 2027 году
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });