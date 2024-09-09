Частные инвесторы подали иски к участникам сделки по реорганизации "Яндекса"

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражные суды нескольких регионов РФ в последние дни зарегистрировали как минимум три иска, в которых фигурируют участники сделки по реорганизации "Яндекса".

Ответчиками по делам выступают бывшая холдинговая компания "Яндекса" Nebius Group N.V. (ранее Yandex N.V.) и доверительный управляющий ЗПИФ "Консорциум. Первый" (новый основной акционер "Яндекса") АО "Солид Менеджмент". При этом МКПАО "Яндекс" привлекается в делах или как ответчик, или как третье лицо.

Истцами по всем делам выступают физические лица.

Так, 6 сентября Арбитражный суд Калининградской области (по месту регистрации МКПАО "Яндекс") принял к производству коллективное исковое заявление от 15 человек с требованием "признать сделку недействительной". Адвокат истцов сообщал РБК, что иск подала группа миноритарных инвесторов Yandex N.V., которая "была лишена возможности реализации акций компании по справедливой цене и получения дохода от активов МКПАО "Яндекс", которые были проданы ЗПИФ. Ближайшее заседание по этому делу состоится 23 октября.

Еще два иска к Nebius Group, "Солид Менеджменту" и "Яндексу" были поданы в Арбитражный суд Москвы 5 и 6 сентября, пока они не приняты к рассмотрению. В отличие от других исков, они содержат сумму исковых требований - 49,8 млн рублей и 404,2 млн рублей соответственно.

Однако это не первые дела, связанные с недовольством частных инвесторов в рамках сделки по разделению "Яндекса". Первый иск миноритария с требованием выдать акции МКПАО "Яндекс" был подан был подан в арбитражный суд Москвы еще в июне, в августе суд передал дело в Калининградскую область.

Недовольство ряда миноритарных инвесторов обусловлено условиями оферты ЗПИФ "Консорциум. Первый" по обмену и выкупу бумаг Yandex N.V. Оферта предполагала обмен с коэффициентом 1:1, а выкуп - по 1251,8 руб./акция. Он был доступен для тех инвесторов, которые до 30 ноября 2023 года перевели бумаги в российский депозитарий.

15 июля Yandex N.V. полностью вышел из капитала "Яндекса". Первый этап сделки состоялся в мае этого года.

Теперь ЗПИФ - основной владелец интернет-компании, на 16 мая ему принадлежало 66,47% капитала и 69,05% голосов.