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Nebius Воложа в III квартале увеличила выручку в 8,7 раза

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Нидерландская Nebius Group (бывшая Yandex N.V.) в III квартале 2024 года увеличила выручку в 8,7 раза, до $43,3 млн.

Отрицательный показатель скорректированной EBITDA в отчетном периоде сократился на 23% - до $51,9 млн. Скорректированный чистый убыток снизился на 45% и составил $47,3 млн.

Остаток денежных средств у Nebius составляет $2,3 млрд.

Капзатраты компании по итогам III квартала оцениваются на уровне $167 млн.

Компания развивает 4 направления бизнеса: облачную платформу Nebius AI, краудсорсинговую платформу Toloka AI, беспилотные технологии Avride и образовательный сервис TripleTen.

15 июля Nebius вышла из капитала российского бизнеса "Яндекса". В результате сделки компания получила $2,8 млрд и 162,5 млн своих акций класса A.

Основным акционером Nebius является семейный траст Аркадия Воложа (LASTAR Trust), которому принадлежат 15,3% капитала и 58,9% голосов. Free float - 78,3% капитала и 30,2% голосов.

Yandex Nebius Аркадий Волож LASTAR trust
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