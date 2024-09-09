Baker Hughes и Ирак подпишут меморандум об инвестициях в газовый сектор страны

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Американская нефтесервисная Baker Hughes Co. готовится подписать меморандум об инвестициях в газовый сектор Ирака, заявил офис премьер-министра республики Мухаммеда ас-Судани после его встречи с CEO компании Лоренцо Симонелли.

Проект соглашения включает планы по строительству газовой платформы в порту Гранд-Фау.

Премьер-министр на встрече с гендиректором подчеркнул, что власти заинтересованы в дальнейшем присутствии Baker Hughes в Ираке. По его словам, правительство готовится к реализации крупных интегрированных проектов в нефтегазовой и нефтехимической отраслях, что сделает местный рынок более перспективным для инвестиций.

Ас-Судани также упомянул проект "Путь развития", который включает в себя инициативы по транспортировке нефти и газа. Он подчеркнул важность завершения текущих работ Baker Hughes в Ираке, в частности на нефтяном месторождении Насирия (Nasiriyah), где реализуется проект по улавливанию попутного газа мощностью 200 млн кубических футов, который, как ожидается, будет завершен к 2026 году.

Компания в свою очередь выразила готовность инвестировать в нефтегазовый сектор Ирака в рамках сотрудничества с правительством страны.

Правительство Ирака в 2023 году запустило проект "Путь развития" на сумму $17 млрд, который должен соединить богатый нефтью юг Ирака, в том числе порт Гранд-Фау, строящийся на берегу Персидского залива, и Турцию. Автомобильные и железные дороги протяженностью 1,2 тысячи км должны связать Европу и Азию и превратить Ирак в крупный транзитный узел.