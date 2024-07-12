Ирак введет "морское единое окно" в крупных портах для эффективного обслуживания судов

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Ирак планирует ввести "Морское единое окно" – универсальную цифровую платформу для обмена информацией о прибытии, пребывании и отправлении судов в портах Персидского залива: южном и северном Умм-Каср, а также строящемся Гранд-Фау.

"Поскольку более 80% импортируемых в Ирак товаров проходит через порты Умм-Каср, система "Морского единого окна" позволит сэкономить время и средства", - сообщает Международная морская организация (IMO). В дальнейшем электронная система будет распространена на порт Гранд-Фрау близ Персидского залива, открытие которого запланировано на декабрь 2024 года, а также другие.

В соответствии с внесенными поправками в Конвенцию по облегчению международного морского судоходства, с 1 января 2024 года все государства-члены IMO должны использовать универсальную цифровую платформу "Морское единое окно" (MSW) для бесперебойной передачи информации между судами, портами и государственными учреждениями. Эта система призвана упростить процедуры оформления прибытия, стоянки и отправления судов и повысить эффективность судоходства по всему миру.

По данным IMO, в 2022 году во всем мире было зафиксировано более 4,6 млн заходов в порты. Как правило, суда тратят не менее одного полного дня в порту (больше или меньше в зависимости от типа судна).

Ирак, как один из крупнейших производителей нефти ОПЕК, использует портовую инфраструктуру для экспорта/импорта нефти и нефтепродуктов.

В числе российских компаний в стране работают "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть", "Башнефть"