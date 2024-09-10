Банки РФ в июле увеличили запасы драгметаллов на 4,7 т

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Запасы драгметаллов в банках РФ на начало августа 2024 года оценивались в 384 млрд рублей, сообщается в материалах Банка России.

Исходя из учетных цен, это 57,8 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте.

Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за июль запасы драгметаллов в банках в пересчете на золото выросли на 4,7 тонны (9%).

Запасы драгметаллов в банках – достаточно условный показатель, он рассчитывается на конкретную дату и не отражает движения драгметаллов в другие дни. Тем не менее, он может служить иллюстрацией масштабов запасов золота в банках и общих трендов в этом сегменте.