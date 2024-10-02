Российские банки в августе снизили запасы драгметаллов на 5,7 т

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - На начало сентября 2024 года запасы драгметаллов в российских банках оценивались в 385 млрд рублей, говорится в материалах Банка России.

Исходя из учетных цен, это 52,1 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте.

Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за август запасы драгметаллов в банках в пересчете на золото снизились на 5,7 тонны (10%).

Запасы драгметаллов в банках - достаточно условный показатель, он рассчитывается на конкретную дату и не отражает движения драгметаллов в другие дни. Тем не менее, он может служить иллюстрацией масштабов запасов золота в банках и общих трендов в этом сегменте.