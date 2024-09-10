Хедж-фонды в августе продали эквивалент 23 млн барр. нефти

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Хедж-фонды и управляющие финансами в августе продолжили свою "медвежью" позицию по нефти после значительного сокращения чистых длинных позиций в июле, это способствовало волатильности и ускорило снижение цен на нефтяные фьючерсы, пишут аналитики ОПЕК в ежемесячном отчете, комментируя падение котировок нефти на 7% к июлю.

Чистые длинные позиции по ICE Brent сократились до самых низких уровней по крайней мере с 2011 года. Давление на продажу было особенно сильным для NYMEX WTI, где было закрыто значительное количество длинных позиций, а короткие позиции увеличились лишь незначительно. В период с 30 июля по 27 августа хедж-фонды и управляющие финансами продали эквивалент 23 млн баррелей на обеих биржах, отмечается в отчете.

Спекулятивные продажи были более выражены на NYMEX WTI, при этом соответствующие чистые длинные позиции сократились на 12%, в то время как на ICE Brent наблюдалось увеличение чистых длинных позиций на 2,7%.