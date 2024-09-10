ОПЕК сообщила о снижении экспорта нефти из РФ и Центральной Азии в июле на 2% к июню

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Общий объем экспорта нефти из России и стран Центральной Азии в июле составил в среднем примерно 6,4 млн баррелей в сутки, что на 0,1 млн б/с, или почти на 2% меньше объемов, поставленных в июне, сообщается в ежемесячном отчете ОПЕК.

Аналитики организации отмечают, что падение экспорта в месячном исчислении обусловлено, прежде всего, снижением отгрузок через порты Балтийского и Черного морей. Частично оно было компенсировано более высокими объемами прокачки по нефтепроводам.

При этом экспорт в июле-2024 был на 4%, или 256 тыс. б/с выше результата аналогичного месяца прошлого года.

Экспорт через систему "Транснефти" в июле снизился к июню на чуть более чем 4%, или 159 тыс. б/с, до 3,7 млн б/с. По сравнению с тем же месяцем прошлого года поставки были выше на 5%, или 160 тыс. б/с.

Отгрузки из черноморского порта Новороссийск в июле снизились относительно июня на 220 тыс. б/с (-31%), до 484 тыс. б/с. Экспорт из региона Балтийского моря также существенно упал - на 145 тыс. б/с (-10%), до среднего уровня 1,4 млн б/с. Поставки из Приморска снизились на 75 тыс. б/с (-9%) и составили в среднем 755 тыс. б/с. Экспорт из Усть-Луги снизился на 70 тыс. б/с (-10%), до 607 тыс. б/с.

При этом поставки по нефтепроводу "Дружба" в июле выросли относительно июня на 65%, или 113 тыс. б/с, составив 288 тыс. б/с. Однако данный показатель на 4%, или 11 тыс. б/с ниже уровня аналогичного месяца прошлого года.

Экспорт в Китай по трубопроводу ВСТО в июле вырос на 4%, или 25 тыс. б/с, до 611 тыс. б/с. Это всего на 1%, или 9 тыс. б/с меньше, чем в июле 2023-го. Поставки через тихоокеанский порт Козьмино выросли на 68 тыс. б/с (+8%), до среднего уровня 931 тыс. б/с. Это также на 8%, или 67 тыс. б/с выше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Экспорт из сахалинских портов Де-Кастри и Анива в июле снизился к предыдущему месяцу на 5 тыс. б/с (-2%), до 234 тыс. б/с. Это также на 9%, или 23 тыс. б/с меньше, чем в том же месяце прошлого года.

Экспорт через терминал "ЛУКОЙЛа" в Варандее в Баренцевом море в июле по сравнению с июнем снизился на 24%, или 23 тыс. б/с и составил 76 тыс. б/с. Это также на 16%, или 14 тыс. б/с меньше, чем в июне 2023-го.

Экспорт нефти из Центральной Азии в июле в среднем составил 237 тыс. б/с, что на 8% больше, чем месяцем ранее, но на 2% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, подсчитали в ОПЕК.

Общий экспорт из региона Черного моря с терминала КТК вырос на 31 тыс. б/с (+2%) и составил почти 1,5 млн б/с. Это также на 6%, или 80 тыс. б/с больше, чем в том же месяце прошлого года.

Экспорт по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД) в июле вырос к июню на 7%, или 44 тыс. б/с, до среднего уровня 688 тыс. б/с. Это также на 12%, или 76 тыс. б/с больше, чем в июле-2023.

Общий экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в июле вырос к предыдущему месяцу на 8%, или 288 тыс. б/с, до почти 2,5 млн б/с. Это также на 1%, или 23 тыс. б/с больше, чем за аналогичный месяц 2023 года. Рост экспорта в июле 2024-го обусловлен, прежде всего, увеличением объема поставок мазута, газойля и бензина.