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Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 11 сентября снизилась почти на 19%

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 11 сентября составит 906,4 рубля за тонну против 1 тыс. 115,7 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, она снизилась почти на 19%.

Пошлина на ячмень осталась нулевой, на кукурузу - снизилась до 502,7 рубля с 724,5 рубля за тонну неделю назад.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $214,3 за тонну на пшеницу ($214,1 неделей ранее), $180,7 - на ячмень ($178,7), $195,4 - на кукурузу ($195,7).

Эти ставки будут действовать по 17 сентября включительно.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13,875 тыс. рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15,875 тыс. рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16,875 тыс. рублей за тонну.

Минсельхоз
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