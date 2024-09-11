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"Вымпелком" инвестировал в производителя оборудования и ПО для автономной торговли Briskly

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - ООО "Хайв" (венчурный фонд, созданный ПАО "Вымпелком") приобрело 10,15% в ООО "Брискли" (Briskly), которое разрабатывает технологии для автономной торговли и производит "умное" холодильное оборудование, говорится в сообщении "Вымпелкома".

Сумма инвестиций не раскрывается.

По данным ЕГРЮЛ, венчурный фонд получил долю в компании 10 сентября. Оставшиеся 89,85% ООО распределены между четырьмя физлицами.

Briskly разрабатывает программное обеспечение для торговли без персонала и производит оборудование для магазинов самообслуживания на собственном заводе в Выборге. Ядро сервиса – приложение B-Pay, которым покупатели сканируют штрихкоды товаров и оплачивают покупки в смартфоне.

Как говорится в сообщении, Briskly разработал новый формат магазинов самообслуживания - микромаркеты - это умные холодильники, которые "продают" товары без продавцов. Кроме того, компания производит холодильное оборудование для оснащения ритейла и HoReCa, в том числе смарт-холодильники со встроенной системой телеметрии.

Briskly основана в 2018 году и за это время выросла из небольшого стартапа до крупного вендора. Сейчас на платформе Briskly работают более 3 тыс. предпринимателей в России, Казахстане и Белоруссии, а в приложении B-Pay совершили больше 8 млн покупок на сумму около 1,5 млрд рублей.

ООО "Хайв" – венчурный фонд, созданный "Вымпелкомом". Сейчас оператор владеет 79,5% фонда. В марте 2024 года соинвестором фонда стала структура нефтесервисного холдинга "Таграс", получив в нем 20%. В настоящий момент в портфеле ООО "Хайв" 15 компаний.

Вымпелком ООО "Хайв" ООО "Брискли" Briskly
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