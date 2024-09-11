Нефть Brent резко подорожала до $70,6 за баррель

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок поднимаются более чем на 2% днем в среду, восстанавливаясь после падения до минимумов с декабря 2021 года накануне.

Позитивными факторами для нефтяного рынка выступают сигналы о сокращении запасов нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе и приближение урагана к американскому побережью Мексиканского залива.

Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:03 по московскому времени выросли на $1,39 (2,01%), до $70,58 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к указанному времени на $1,44 (2,19%), до $67,19 за баррель.

Накануне Brent упала в цене на 3,7%, WTI - на 4,3%, обе марки обновили минимумы с декабря 2021 года на данных о резком замедлении роста импорта в Китай, а также после ухудшения прогнозов мирового спроса на нефть от ОПЕК.

Как стало известно во вторник, объем китайского импорта в августе вырос всего на 0,5% после подъема на 7,2% месяцем ранее. Тем временем ОПЕК понизила прогноз роста спроса на сырье в 2024 году на 80 тыс. баррелей в сутки - до 2,03 млн б/с.

Тем временем данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне, указали на падение запасов нефти в Штатах на минувшей неделе на 2,79 млн баррелей.

Официальный отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов будет обнародован в 17:30 по московскому времени в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что он продемонстрирует рост запасов нефти на прошлой неделе на 900 тыс. баррелей.

Внимание рынка также направлено на шторм "Франсин", который усилился до урагана I категории и движется в сторону побережья Луизианы. По официальным данным, порядка четверти американских добывающих мощностей в Мексиканском заливе приостановили работу в связи с приближением шторма.