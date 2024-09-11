Поиск

Нефть Brent резко подорожала до $70,6 за баррель

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок поднимаются более чем на 2% днем в среду, восстанавливаясь после падения до минимумов с декабря 2021 года накануне.

Позитивными факторами для нефтяного рынка выступают сигналы о сокращении запасов нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе и приближение урагана к американскому побережью Мексиканского залива.

Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:03 по московскому времени выросли на $1,39 (2,01%), до $70,58 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к указанному времени на $1,44 (2,19%), до $67,19 за баррель.

Накануне Brent упала в цене на 3,7%, WTI - на 4,3%, обе марки обновили минимумы с декабря 2021 года на данных о резком замедлении роста импорта в Китай, а также после ухудшения прогнозов мирового спроса на нефть от ОПЕК.

Как стало известно во вторник, объем китайского импорта в августе вырос всего на 0,5% после подъема на 7,2% месяцем ранее. Тем временем ОПЕК понизила прогноз роста спроса на сырье в 2024 году на 80 тыс. баррелей в сутки - до 2,03 млн б/с.

Тем временем данные Американского института нефти (API), опубликованные накануне, указали на падение запасов нефти в Штатах на минувшей неделе на 2,79 млн баррелей.

Официальный отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов будет обнародован в 17:30 по московскому времени в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что он продемонстрирует рост запасов нефти на прошлой неделе на 900 тыс. баррелей.

Внимание рынка также направлено на шторм "Франсин", который усилился до урагана I категории и движется в сторону побережья Луизианы. По официальным данным, порядка четверти американских добывающих мощностей в Мексиканском заливе приостановили работу в связи с приближением шторма.

нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

НРД проиграл суд об отмене санкций ЕС

НРД проиграл суд об отмене санкций ЕС

Сбербанк повысил ставки по вкладам

Сбербанк повысил ставки по вкладам

Под британские санкции попали 10 танкеров, связанных с перевозкой российской нефти

Brent подорожала до $69,59 за баррель после достижения многолетних минимумов

"НОВАТЭК" заявил, что не занимается формированием теневого флота для "Арктик СПГ 2"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });