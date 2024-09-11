Приближающийся ураган "Франсин" вызвал сокращение добычи нефти в Мексиканском заливе

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Компании частично сворачивают операции по добыче нефти и природного газа в Мексиканском заливе из-за приближения урагана "Франсин", который должен обрушиться на Луизиану 11 сентября, сообщает Bloomberg.

Chevron, Exxon Mobil и Shell остановили добычу и эвакуируют сотрудников с морских платформ. Поставки газа на экспортные заводы СПГ США 10 сентября сократились на 3,2% по сравнению с предыдущим днем. При этом ожидается, что "Франсин" обойдет стороной СПГ-заводы, расположенные вокруг Техаса и Луизианы.

По данным Бюро по вопросам экологической безопасности США (BSEE), операторы морской добычи нефти и газа в Мексиканском заливе эвакуировали персонал с 130 добывающих платформ, что составляет 35% от общего числа активных производственных объектов в регионе. Это привело к снижению добычи нефти почти на четверть.

Национальный центр по наблюдению за ураганами США предупреждает, что 11 сентября в южной части Луизианы ожидаются разрушительные и опасные для жизни ветры, в штате объявлено чрезвычайное положение.

Береговая охрана США 10 сентября объявила тропический шторм "Франсин" ураганом. Максимальная скорость ветра составляет 90 миль в час (145 км/ч).