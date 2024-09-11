Банковские аналитики ждут снижения ставок ЕЦБ в четверг на 25 б.п.

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Европейский центробанк, вероятно, 12 сентября вновь снизит ключевые процентные ставки, поскольку фокус его внимания смещается от сдерживания инфляции к стимулированию экономики, показал консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics.

Прогноз предполагает, что регулятор уменьшит ставки на 25 б.п. Таким образом, базовая ставка по кредитам опустится до 4% с 4,25%, ставка по депозитам - до 3,5% с 3,75%.

ЕЦБ приступил к смягчению политики в июне, опустив ставки на 25 базисных пунктов (б.п.).

Он начал ужесточать политику в июле 2022 года, когда ставка по депозитам составляла минус 0,5%. К сентябрю прошлого года она была поднята до 4%.

Регулятор пытался таким образом ослабить инфляцию, резко ускорившуюся на фоне пандемии COVID-19, а также скачка цен на энергоносители из-за ситуации вокруг Украины. Инфляция, превышавшая 10% в конце 2022 года, к настоящему времени замедлилась до 2,2%, что чуть выше целевого показателя ЕЦБ в 2%. Это дает ему возможность снижать стоимость заимствований, поддерживая экономику, пишет MarketWatch.

Статданные, опубликованные после июльского заседания ЕЦБ, показывают, что ситуация в экономике региона хуже, чем ожидал регулятор, говорится в обзоре Nomura.

"Индикаторы настроя бизнеса ухудшаются, и это усиливает опасения в отношении краткосрочных перспектив экономического роста в регионе. Более того, экономика Германии близка к рецессии, и некоторые компании находятся под угрозой закрытия, поскольку продолжающийся рост производственных затрат сказывается на их рентабельности", - отмечается в обзоре.

Устойчивость инфляции в сфере услуг и тот факт, что ЕЦБ не хочет слишком опережать Федеральную резервную систему США в цикле смягчения монетарной политики, позволяют предположить, что регулятор продолжит снижать ставки постепенно, отмечают экономисты Goldman Sachs.

"Мы придерживаемся прогноза, что ЕЦБ сделает паузу в цикле снижения ставок в октябре и опустит их в третий раз на декабрьском заседании, - говорится в обзоре Goldman. - К октябрю у совета управляющих будет недостаточно данных, которые подтолкнули бы его к дальнейшему смягчению политики. Тем не менее, октябрьское снижение ставок возможно в случае возникновения неприятных сюрпризов во внутренней и внешней статистике".

ЕЦБ обнародует решение по ставкам в четверг в 15:15 по Москве, а через час начнется пресс-конференция президента ЦБ Кристин Лагард.

"Лагард вновь отметит, что дальнейшие шаги ЕЦБ будут зависеть от новых статданных, но также признает, что продолжение снижения ставок, вероятно, будет целесообразным, поскольку процесс ослабления инфляции продолжается", - отмечают в Goldman.