Аналитики HSBC ждут снижения ставки ЕЦБ на каждом из следующих пяти заседаний

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Европейский центробанк, вероятно, будет снижать ставки быстрее, чем предполагалось ранее, считают эксперты HSBC. Об этом сообщает MarketWatch.

По их прогнозу, регулятор будет уменьшать ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) на каждом заседании до апреля 2025 года. До апреля включительно европейскому ЦБ предстоит провести 5 заседаний.

Сейчас ставка по депозитам ЕЦБ находится на уровне 3,5%.

Ранее аналитики банка полагали, что эта ставка будет опущена до 2,5% к сентябрю 2025 года, отмечает MarketWatch. Теперь они ждут, что она будет снижена до 2,25% в апреле.

ЕЦБ начал цикл снижения ставок в июне 2024 года, когда ставка по депозитам составляла 3,75%. В сентябре ставки были снижены во второй раз.

Главный экономист по Европе HSBC Саймон Уэллс отмечает, что ЕЦБ рискует спровоцировать спад в экономике еврозоны, если будет сохранять ставки слишком высокими.

Даже некоторые из наиболее "ястребино" настроенных представителей ЕЦБ, например, глава ЦБ Латвии Мартиньш Казакс, начинают высказывать опасения относительно риска ухудшения ситуации в экономике.

"Экономика является слабой, и, если ставки будут оставаться слишком высокими слишком долго, мы увидим ненужное замедление экономической активности и рост безработицы", - заявил ранее Казакс.

Аналитики HSBC отмечают, что сентябрьские индексы менеджеров по закупкам в еврозоне оказались слабее прогнозов, и сводный PMI опустился ниже 50 пунктов, указав на спад активности.

Замедление роста в ключевых экономиках еврозоны, включая Францию и Германию, а также сигналы приближения инфляции к целевому показателю ЕЦБ в 2% открывают путь для множественных снижений ставок в следующие шесть месяцев, отмечают в HSBC.