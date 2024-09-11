Рынок акций РФ в среду просел ниже 2670п по индексу МосБиржи на внешнем негативе

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил торги в среду смешанной динамикой цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и слабости нефти (фьючерс на Brent топчется у рубежа $70 за баррель), на статистике из США по инфляции и запасам сырья. Индекс МосБиржи просел ниже 2670 пунктов, хотя утром индикатор поднимался выше 2690 пунктов; лидерами снижения выступили бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (-4,3%), лидерами роста - "префы" "Сургутнефтегаза" (+2,6%) и "Транснефти" (+2%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2668,03 пункта (-0,1%), индекс РТС - 920,93 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 сентября, составил 91,2653 руб. (+15,26 копейки).

Подешевели в среду также акции МКПАО "ВК" (-2,2%), "АЛРОСА" (-2,1%), "Северстали" (-1,8%), "Норникеля" (-1,3%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "Аэрофлота" (-1%), "Газпрома" (-1%), ОК "Русал" (-1%), "Интер РАО" (-0,8%), "РусГидро" (-0,7%), "Татнефти" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), расписки OZON (-0,3%), бумаги "НЛМК" (-0,2%), "МТС" (-0,2%), "ТКС Холдинг" (-0,2%).

Акции "Норникеля" в целом спокойно отреагировали на поручение президента РФ Владимира Путина правительству проанализировать возможность ограничения поставок на внешние рынки стратегического сырья (в том числе никеля) при условии, что это не будет наносить вред экономике РФ.

"Россия является лидером по запасу ряда стратегических видов сырья – по природному газу это почти 22% от мировых запасов, по золоту - почти 23%, по алмазам - почти 55%. Михаил Владимирович (Мишустин, премьер-министр РФ - ИФ), у меня к вам просьба, вы посмотрите, пожалуйста, по некоторым видам товаров, которые мы в большом количестве поставляем на мировой рынок, – к нам ограничивают поставки ряда товаров, но, может быть, нам тоже подумать об определенных ограничениях. Уран, титан, никель. Себе во вред только ничего не нужно делать", - сказал глава государства в среду на совещании с членами кабмина.

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в августе 2024 года вырос на 13,4% относительно того же месяца прошлого года, до 5,9 млн человек, сообщила компания. Общий пассажирооборот увеличился на 15,8%. Процент занятости кресел составил 93,6%, увеличившись на 1,9 процентного пункта.

Подорожали в среду акции "Роснефти" (+1,9%), "Магнита" (+1,7%), "Газпром нефти" (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (+1,1% и +2,6% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,6%), Сбербанка (+0,3%), ВТБ (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%).

Акционеры МКПАО "Яндекс" (+1,2%, до 3872,5 рубля) на внеочередном собрании 9 сентября утвердили выплату дивидендов в размере 80 рублей на обыкновенную акцию, сообщила компания. Дивиденды выплачиваются за I полугодие 2024 года. Дата закрытия реестра акционеров под выплаты - 20 сентября, общая сумма дивидендов составит 29,223 млрд рублей. Это первые в корпоративной истории дивиденды "Яндекса". В составе Yandex N.V. российская компания не осуществляла выплаты акционерам, направляя всю прибыль на развитие текущего бизнеса и развития новых направлений.

Комментарии экспертов

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в среду продемонстрировал волатильные колебания вместе с нефтью: утром индекс поднимался выше 2690 пунктов, после чего провалился ниже 2660 пунктов, а завершил день в районе 2670 пунктов.

Потребительская инфляция в США в августе замедлилась до 2,5% г/г, это минимум за последние 3,5 года. Тем не менее, уровень ожиданий того, что ФРС понизит ставки на будущей неделе сразу на 50 б.п., скорректировался с 29% до 15%, индекс доллара пошел на усиление, а биржевые индексы отправились в "минус". В четверг ЕЦБ будет принимать решение по процентным ставкам (вероятно их понижение на 25 б.п.), МЭА представит ежемесячный отчет, картину инфляции в США в августе дополнит индекс цен производителей (PPI). На российском рынке важных событий или публикаций не ожидается. Прогноз по индексу МосБиржи на 12 сентября - 2625-2725 пунктов, считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, среди лидеров роста в среду можно отметить акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (+5,8%, до 179,3 рубля) в преддверии одобрения рекордных дивидендов (77 рублей на акцию) на ВОСА в четверг, а также "префы" "Сургутнефтегаза", отыгрывающие ослабление рубля. Снизились акции застройщиков ("ПИК", "Самолет", "Эталон", "Группа ЛСР") на фоне возможного давления на операционные и финансовые показатели из-за сворачивания ряда льготных программ, также подешевели акции закредитованной "Сегежи Групп" (-1%). Дополнительное волнение участникам рынка добавляет повышение крупнейшими банками ставок по вкладам до 20% годовых в преддверии заседания ЦБ РФ по ключевой ставке.

Глобально рынок акций остается под прессингом жесткой денежно-кредитной политики Банка России и высокой ключевой ставки (18% годовых). Ранее регулятор в макроэкономическом бюллетене в очередной раз отметил высокие темпы роста цен (сезонно-сглаженный рост цен на товары и услуги составил 16,1%), а в качестве аргументов за сохранение риторики можно говорить о росте инфляционных ожиданий населения (+12,9% в августе) и компаний в сегменте розничной торговли, а также росте портфеля корпоративных кредитов. Свежие недельные цифры по инфляции, а также данные за август выйдут вечером в среду, что может оказать существенное влияние на ожидания участников рынка по ключевой ставке, полагает Федосов.

Пессимизм на рынке США мог быть вызван макростатистикой, которая отметила рост базовой потребительской инфляции (Core CPI) в августе до 3,2% г/г, что сокращает вероятность снижения ставки ФРС сразу на 50 б.п. Что касается нефти, то краткосрочно поддержку ценам может оказать сезон ураганов в США из-за возможных проблем с добычей и поставками нефти, считает представитель УК "Первая".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Гордей Смирнов, на внешних рынках в середине недели не наблюдается единой динамики: на азиатских площадках преобладали негативные настроения, а европейские индексы подросли на фоне разочаровывающих данных по июльскому росту британской экономики (ВВП Великобритании в годовом выражении вырос на 1,2%, что ниже ожидаемых экономистами 1,4%). В США вышли данные по потребительской инфляции за август: рост цен в годовом выражении (индекс CPI) замедлился до 2,5% с 2,9% в июле, что в целом совпало с ожиданиями.

Российский фондовый рынок консолидируется в условиях неопределенности вокруг решения Банка России по ставке на заседании в пятницу. Кроме того, несмотря на отскок вверх, мировые цены на нефть остаются вблизи годовых минимумов. Член правления "Интер РАО" Александра Панина сообщила, что экспорт электроэнергии из России с начала года сократился на 35%, а поставки в Китай упали на 80%. Главной причиной по-прежнему выступает дефицит генерирующих мощностей на Дальнем Востоке.

В ближайшие дни важно следить за уровнем поддержки в районе 2656 пунктов по индексу МосБиржи. Если этот уровень будет пробит, индекс может снова упасть до годовых минимумов на уровне 2515 пунктов. Однако если индекс сумеет закрепиться на текущих позициях, он может попытаться развернуть нисходящий тренд, полагает Смирнов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, инвесторы все еще ждут объявления о промежуточных дивидендах за 2024 год от "Транснефти", "ЛУКОЙЛа" и "Роснефти", что в ближайшие недели может поддерживать их акции. Размер промежуточных выплат уже известен по акциям "Газпром нефти" и "Татнефти".

Акции застройщиков снизились после вышедших накануне данных "ДОМ.РФ" о сокращении объема выдачи ипотеки в РФ в августе в 2 раза по сравнению с уровнем годовой давности, до 375 млрд руб. Застройщики после отмены программ льготной ипотеки могут столкнуться с ухудшением финансовых результатов во II полугодии.

В США рынок акций не смог получить поддержки от инфляционных данных страны за август, которые по большинству показателей совпали с прогнозами, но свидетельствовали об ускорении базовой инфляции в месячном исчислении с 0,2% до 0,3%. Биржи остаются во власти коррекционных настроений, в связи с чем обращают основное внимание на негативные сигналы. В четверг участники также могут оценить данные по производственной инфляции США за август (возможны признаки ее ускорения по базовому показателю).

Нефтяной рынок наблюдает за погодными условиями в Мексиканском заливе, к которому приближается ураган "Франсин". Отчет Минэнерго США в среду при этом оказался более "медвежьим" для цен, чем ожидалось. Котировки нефтяных фьючерсов остаются в условиях рисков возвращения к снижению, а в четверг будут ждать прогнозов МЭА по спросу. Организация в августе сократила прогноз по росту мирового спроса на нефть как в текущем, так и в следующем году, а накануне аналогичное ухудшение прогнозов представила ОПЕК.

Инфляционные данные в США не впечатлили инвесторов, что предупреждает о рисках новых продаж в ближайшие дни, несмотря на ожидаемое смягчение тона ФРС и ЕЦБ. Основные настроения сместились в сторону пессимистичных из-за опасений за состояние крупнейших экономик. Индексы МосБиржи и РТС провели день в узком диапазоне торгов, консолидируясь при отсутствии значимых корпоративных новостей и ожидая публикации данных по потребительской инфляции в РФ за август. Ближайшие сопротивления на российском рынке и пятничное заседание ЦБ РФ пока не дают большинству акций расти, заключила Кожухова.

Зарубежные фондовые площадки

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,5%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%), подросла Европа (индекс FTSE просел на 0,1%, CAC 40 и DAX подросли на 0,02-0,4%), но "минусуют" США (индексы к 18:50 по Москве просели на 0,3-1,1% во главе с Dow).

Член совета управляющих Банка Японии Юнко Накагава заявил, что ЦБ продолжит повышать процентные ставки, если экономика и инфляция будут меняться в соответствии с ожиданиями.

Индекс настроений японских предпринимателей в сентябре упал до 4 пунктов по сравнению с 10 пунктами в предыдущий месяц. Это минимальный уровень за семь месяцев.

По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в августе увеличились на 2,5% относительно того же месяца прошлого года. Таким образом, темпы роста замедлились по сравнению с 2,9% в июле и были минимальными с февраля 2021 года. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали ослабления инфляции в августе до 2,5%, респонденты Trading Economics - до 2,6%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) выросли на 0,3% относительно июля и на 3,2% в годовом выражении. Месяцем ранее показатели увеличились на 0,2% и 3,2% соответственно. Темпы роста индекса Core CPI в годовом выражении держатся на самом низком уровне с апреля 2021 года.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции американского ЦБ составляет 2%. Следующее заседание ФРС состоится 17-18 сентября.

В четверг Минтруда США опубликует августовский отчет об изменении цен производителей в стране.

Нефть

На нефтяном рынке вечером в среду цены замедлили рост после выхода официальной статистики о росте запасов сырья в США, цена Brent вернулась в район $70 за баррель.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве в среду составила $70,33 за баррель (+1,7% и -3,7% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $67,15 за баррель (+2,1% и -4,3% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 833 тыс. баррелей, запасы бензина выросли на 2,31 млн баррелей, резервы дистиллятов увеличились на 2,31 млн баррелей. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,05 млн баррелей, сохранения запасов бензина на том же уровне и повышения запасов дистиллятов на 275 тыс. баррелей.

Негативными факторами для нефтяного рынка накануне стали слабые статданные из Китая, который является крупнейшим импортером нефти в мире, и ухудшение прогнозов мирового спроса на нефть от ОПЕК.

Объем китайского импорта в августе вырос всего на 0,5% после подъема на 7,2% месяцем ранее, тогда как аналитики в среднем ожидали увеличения на 2-2,5%.

Тем временем ОПЕК понизила прогноз роста спроса на сырье в 2024 году на 80 тыс. баррелей в сутки - до 2,03 млн б/с. Ранее ожидалось повышение спроса на 2,11 млн б/с. Кроме того, альянс ожидает, что предложение нефти из стран, не входящих в сделку ОПЕК+, в 2024 году увеличится на 1,23 млн б/с, в 2025 году - еще на 1,1 млн б/с.

Внимание рынка также направлено на шторм "Франсин", который усилился до урагана I категории и движется в сторону побережья Луизианы. Ряд крупных нефтедобывающих компаний уже приостановили работу своих вышек в Мексиканском заливе, и есть опасения, что ураган может нарушить работу НПЗ на побережье.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "ИК Русс-Инвест" (-8,1%), ПАО "Южуралникель" (-7,4%), ПАО "Центр международной торговли" (-6,3%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (-4,7%), ПАО "Группа ЛСР" (-2,7%), "Башнефти" (-2,4%), "ТГК-1" (-2,3%), "ТГК-2" (-2,3%), ПАО "Южуралзолото" (-2,3%).

Выросли акции ПАО "Наука-Связь" (+21,8%), ПАО "Смарттехгрупп" (+11,4%, до 2,1605 рубля), ПАО "Камчатскэнерго" (+9,8%), ПАО "НПО "Наука" (+9,8%), расписки Qiwi (+7,4%), бумаги ПАО "Ашинский металлургический завод" (+5,8%), ПАО "Центральный телеграф" (+5,2%), ПАО "Лензолото" (+5% и +10,1% "префы").

Промсвязьбанк (ПСБ) выставил оферту на выкуп обыкновенных акций ПАО "Смарттехгрупп" (СТГ), основным активом которого является микрофинансовая компания CarMoney, намерен довести долю владения в компании до 25%, говорится в сообщении кредитной организации. Предложение действует с 11 сентября по 2 октября 2024 года и касается любого лица, являющегося собственником или доверительным управляющим акций. Максимальная цена приобретения акций установлена в размере 2,5 руб. за одну акцию. Всего в рамках предложения банк может приобрести не более 440,9 млн акций СТГ или до 20% всех акций в обращении.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 44,93 млрд рублей (из них 19,58 млрд рублей пришлось на "префы" "Сургутнефтегаза", 7,4 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,95 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").