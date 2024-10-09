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"Аэрофлот" в 2024 году прогнозирует рост занятости кресел до 90%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Группа "Аэрофлот" за 2024 год рассчитывает нарастить занятость кресел до 90%, сообщил глава компании Сергей Александровский на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"В 2023 году процент занятости кресел составил 87,5%", - добавил он.

Александровский также напомнил о планах группы перевезти в 2024 году около 55 млн пассажиров, что предполагает рост на 16% к 2023 году. Из них 42 млн будут перевезены внутренними рейсами, остальные 12 млн - на зарубежных рейсах.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа Россию, объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на "Московской бирже".

Сергей Александровский Аэрофлот
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