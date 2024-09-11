Рост цен на огурцы в РФ за неделю ускорился до 1,3%

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Цены на огурцы за неделю с 3 по 9 сентября повысились на 1,3%, сообщил Росстат в среду.

Темпы подорожания немного ускорились, неделей ранее рост составлял 1,2%.

Рост цен на помидоры, который неделей ранее составлял 0,1%, практически остановился - 0,04%.

Остальные овощи и фрукты, цены на которые мониторит статистическое ведомство, дешевели. В лидеры вышла капуста, цены на которую снизились на 5,6% (на 4,3% неделей ранее), морковь подешевела на 3,8% (4,6%), картофель - на 3,2% (3,5%), свекла - на 2,9% (3,7%), яблоки - на 2,3% (1,7%), лук - на 2% (1,7%), бананы - на 0,2% (0,7%).

В целом цены на плодоовощную продукцию, как и на предыдущей неделе, опустились на 1,7%.

С начала года лидерство по росту цен по-прежнему сохраняет картофель, который подорожал почти в 1,7 раза. Цены на капусту с начала года выросли в 1,4 раза, свеклу и морковь - в 1,3 раза, яблоки - на 27,9%, лук - на 21,3%. Цены на бананы снизились на 3,6%, огурцы - на 39,6%, помидоры - на 24%.

В 2023 году плодоовощная продукция подорожала в РФ на 24,19%.