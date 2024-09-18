В России ускорился рост цен на огурцы

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В России с 10 по 16 сентября огурцы подорожали на 1,9%, сообщил Росстат. Темпы подорожания ускорились, неделей ранее рост составлял 1,3%.

Бананы, дешевевшие в последнее время, на минувшей неделе стали дороже сразу на 1,6%. Рост цен на помидоры, который неделей ранее практически остановился (0,04%), ускорился до 0,9%.

Остальные овощи и фрукты, цены на которые мониторит статистическое ведомство, дешевели. Лидерство сохраняет капуста, цены на нее снизились на 6,8% (на 5,6% неделей ранее). Морковь подешевела на 4,5% (3,8%), картофель - на 4,3% (3,2%), свекла - на 3,6% (2,9%), лук - на 2,3% (2%), яблоки - на 2% (2,3%).

В целом снижение цен на плодоовощную продукцию замедлилось до 1,5% с 1,7% неделей ранее.

С начала года лидерство по росту цен по-прежнему сохраняет картофель, который подорожал в 1,6 раза. Цены на капусту и свеклу с начала года выросли в 1,3 раза, яблоки - на 25,4%, морковь - на 23,2%, лук - на 18,4%. Цены на бананы снизились на 2,1%, огурцы - на 39,5%, помидоры - на 23,4%.

В 2023 году фрукты и овощи подорожали в стране на 24,19%.