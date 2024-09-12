Замглавы совета директоров Berkshire Джайн продал более половины своих акций компании

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель председателя совета директоров Berkshire Hathaway Inc. Аджит Джайн продал акции инвесткомпании на $139 млн, сократив долю в ней более чем на 50%.

Джайн продал 200 акций класса "A", говорится в документах, направленных им Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Средняя цена продажи акций составила $695 418.

Сокращение доли в Berkshire Джайном, отвечающим в компании за страховые операции, может быть негативно расценено инвесторами, отмечает Barron's. В конце августа капитализация Berkshire впервые поднялась выше $1 трлн, после чего снизилась. Джайн продал свои акции по цене, близкой к общей оценке компании в $1 трлн.

В настоящее время ему принадлежит 116 акций класса "A" Berkshire, в том числе 61 бумага напрямую и 55 - через трастовые фонды, учрежденные им и его супругой для их наследников. Еще 50 акций класса "A" Berkshire принадлежит учрежденной Джайном некоммерческой организации Jain Foundation.

Джайн, которому 15 сентября исполняется 73 года, является важной фигурой в управлении страховыми операциями Berkshire почти 40 лет. Он считается ближайшим лицом к главе Berkshire Уоррену Баффету, который регулярно хватил Джайна в ежегодных обращениях к акционерам и на собраниях акционеров.