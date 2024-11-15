Berkshire Hathaway в III квартале купила акции Domino's Pizza и Pool

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway в третьем квартале вошла в капитал сети пиццерий Domino's Pizza Inc. и Pool Corp., дистрибьютора оборудования и товаров для бассейнов и джакузи.

Инвестфирма купила 1,28 млн акций Domino's Pizza на сумму $549 млн, а также свыше 404 тысяч бумаг Pool за $152 млн, говорится в направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США документах.

Также Berkshire распродала почти все акции владельца сети магазинов косметики Ulta Beauty Inc.. Теперь она владеет 24 тысячами бумаг компании против более 690 тысяч на конец второго квратала.

При этом инвесткомпания нарастила объем денежных средств и инвестиций в краткосрочные гособлигации до $325,2 млрд на конец сентября по сравнению с $276,9 млрд тремя месяцами ранее.

Такая стратегия известного инвестора заставляет нервничать некоторых "быков" рынка акций, поскольку фондовые индексы в последние дни достигли исторических максимумов, отмечает MarketWatch.