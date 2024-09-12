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Крупнейшие банки с 1 июля должны предоставить клиентам доступ к операциям с цифровыми рублями

Крупнейшие банки с 1 июля должны предоставить клиентам доступ к операциям с цифровыми рублями
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Системно значимые кредитные организации к 1 июля 2025 года должны будут обеспечить своим клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями: открывать и пополнять счета цифрового рубля, делать переводы, а также принимать цифровые рубли в своей инфраструктуре.

Соответствующие предложения по изменению законодательства регулятор направил в Минфин России, говорится в сообщении ЦБ.

Остальным банкам с универсальной лицензией предоставляется больше времени на доработку своих систем - до 1 июля 2026 года, другим кредитным организациям - до 1 июля 2027 года.

Кроме того, планируется установить сроки обязательного приема оплаты в цифровых рублях для торговых и сервисных предприятий (ТСП). Компании с годовой выручкой более 30 млн рублей должны будут это делать с 1 июля 2025 года, более 20 млн рублей - с 1 июля 2026 года, все другие - с 1 июля 2027 года.

При этом после массового запуска цифровых рублей и банки, и ТСП смогут внедрять их прием по мере готовности своих систем, в том числе ранее сроков, предложенных в документе.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Первый этап тестирования проходит в режиме friends and family при участии около 600 физлиц из числа сотрудников 12 банков.

Второй этап пилота начался 1 сентября. Так, количество участников-физлиц выросло с 600 человек до 9 тыс., а количество юрлиц - с 22 компаний до 1200. Ожидается, что ко второму этапу пилота позднее присоединятся еще 19 банков.

Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 1 июля 2025 года.

Сейчас в реестре ЦБ 13 системно-значимых кредитных организаций: Газпромбанк, Совкомбанк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Сбербанк, Тбанк (ранее Тинькофф банк), Альфа-банк, ВТБ, "ФК Открытие", Юникредит банк, Московский кредитный банк, Росбанк и Райффайзенбанк.

цифровой рубль
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