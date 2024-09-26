ЦБ предлагает законодательно закрепить работу только одного универсального платежного QR

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Банк России предлагает законодательно закрепить работу на платежном рынке только одного универсального QR-кода, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Предлагаем в законе закрепить норму, по которой на кассе будет только один QR, это будет универсальный QR, который должен работать на равноудаленной инфраструктуре", - сказала Набиуллина на XXI Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России.

"На наш взгляд, это важно сделать тоже обязательным к моменту массового внедрения цифрового рубля, поэтому такой проект закона готовится", - добавила она.

Национальная система платежных карт (НСПК) объявила о запуске пилота по внедрению универсального QR-кода в конце июня. Параллельно с этим Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк заявили о совместной работе над другим единым платежным QR-кодом.

НСПК планирует завершить пилот к середине октября. В рамках пилота код уже применяют 22 банка. Универсальный QR-код позволяет стандартизировать технологию оплаты по QR-коду во всей эквайринговой сети Системы быстрых платежей, сообщало НСПК.

Технологическое решение НСПК позволяет принимать платежи также с использованием Pay-сервисов и сервисов рассрочки. Это значит, что универсальный QR-код на базе равноудаленной инфраструктуры НСПК позволяет сохранить как все виды платежных инструментов, так и все привилегии от банков и Системы быстрых платежей.

Торгово-сервисные предприятия, подключившись к решению НСПК, могут вывести универсальный QR-код любым удобным способом: на экране терминала, распечатать код, в том числе и на бумажном предчеке. При этом у покупателей при сканировании появляется возможность выбрать любой способ оплаты - через Систему быстрых платежей, pay-сервисом банка или сервисом рассрочки, а в дальнейшем - цифровыми рублями.