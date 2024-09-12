Индия призвала ОПЕК+ увеличить нефтедобычу

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Индия призывает альянс ОПЕК+ увеличить добычу нефти, чтобы держать цены на нефть под контролем, заявил секретарь Министерства нефти и газа Панкадж Джайн. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам чиновника, индийские государственные нефтеперерабатывающие компании смогут снизить цены на бензин и дизельное топливо, если цена на нефть останется низкой более длительный период.

Агентство отмечает, что Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum не пересматривали свои цены на топливо с середины марта.

Джайн добавил, что Министерство нефти и газа ведет переговоры с Министерством финансов по вопросу windfall tax (налога на сверхдоход) по нефти. При этом windfall tax на экспорт нефтепродуктов останется нулевым, поскольку маржа нефтепереработки все ещё недостаточная.

Как сообщалось, восемь стран альянса ОПЕК+ в начале сентября на фоне снижения цен на нефть приняли решение отложить на два месяца запланированное с октября повышение нефтедобычи на 180 тысяч баррелей в сутки. Цена на Brent в начале сентября снизилась с $78 до $73 за баррель, 11 сентября она упала до $70 за баррель.