Bharat Petroleum уверена в ценовой и санкционной доступности нефти из России во II квартале

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Индийская государственная Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) в январе-марте снизила долю российской нефти в портфеле переработки, но ожидает восстановления ее доли в текущем квартале, сообщил финансовый директор компании Ветса Рамакришна Гупта на конференции с аналитиками.

"В четвертом квартале (индийского финансового года, стартовавшего 1 апреля 2024 года, т.е. в январе-марте 2025 года - ИФ) российская нефть составила 24% в общем объеме нашей переработки. Потому что в четвертом квартале доступность российских грузов была ограничена из-за новых санкций. Однако мы уверены, что получим достаточно грузов в текущем квартале", - сказал он.

В октябре-декабре 2024 года (третий квартал индийского финансового года - ИФ) на российскую нефть приходилось 34% в общем объеме переработки компании. Гупта напомнил, что скидки на нефть из России тоже оказывают значительное влияние на размер ее доли в корзине.

"Если российская нефть доступна ниже price cap, то покупателей будет больше. Так что, безусловно, мы ожидаем, что может быть снижение скидки. Но на сегодняшний день скидки все еще есть, в размере $3 скидки есть. Но определенно, новые покупатели приходят на российскую нефть: в последнее время Турция покупает больше российской нефти, Сирия покупает больше. Так что доступность для индийских покупателей немного снизилась. Это было причиной (сокращения доли российской нефти в корзине переработки BPCL - ИФ) в последнем квартале, она была 24%. Но немного улучшилась в этом квартале. Мы ожидаем, что, может быть, 30-32% российской нефти мы сможем переработать в ближайшие месяцы", - рассуждает финансовый директор.

Он пояснил, что доля нефти из Саудовской Аравии в октябре-декабре 2024 года составляла 19%, в январе-марте 2025 года - 21%, из Объединенных Арабских Эмиратов - 18% и 16% соответственно, из Ирака - около 10% в каждом квартале, из Омана - 1% и 7% соответственно, американская WTI - 13% и 5% соответственно.

Bharat Petroleum Corporation Limited имеет три нефтеперерабатывающих завода - в городах Мумбаи (мощность переработки 12 млн т/г), Кочи (15,5 млн т/г) и Бина (7,8 млн т/г). Потребление ими российской нефти неравномерное из-за разной конфигурации НПЗ: по словам Гупты, Мумбайский завод может принимать не более 15% российской нефти, а НПЗ в Бине и Кочи - существенно больше.