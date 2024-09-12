Руководство ЕЦБ единогласно поддержало снижение ставки по депозитам на 25 б.п.

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Члены управляющего совета Европейского центрального банка единогласно приняли решение снизить процентную ставку по депозитам на 25 базисных пунктов, до 3,5%, сообщила глава ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам состоявшегося в четверг заседания.

Решение было основано на поступающих данных и собственных макроэкономических прогнозах, которые в целом сбываются, отметила Лагард.

В частности, она указала на замедление темпов роста потребительских цен в еврозоне до 2,2% в августе с 2,6% в июле, и сказала, что ожидает дальнейшего замедления в сентябре перед последующим ростом инфляции ближе к концу года из-за эффекта низкой сравнительной базы.

Лагард заявила, что инфляция в еврозоне все еще остается "неудовлетворительной", и ЕЦБ продолжит придерживаться осторожного подхода к изменению денежно-кредитной политики. Достижение целевой инфляции в 2% по-прежнему ожидается во втором полугодии 2025 года.