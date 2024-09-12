Акционеры Segezha обновили состав совета директоров

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры лесопромышленного холдинга Segezha Group на внеочередном собрании 9 сентября избрали совет директоров компании в новом составе.

Количественный состав совета не изменился: он включает 9 человек, следует из сообщения Segezha. Фамилии избранных директоров компания не раскрывает.

В предыдущий раз Segezha переутверждала директоров на годовом собрании акционеров, состоявшемся 27 мая, состав совета также не раскрывался, однако уже после ГОСА компания сообщила о значительных изменениях в структуре управления.

Так, с 1 июля президентом и главой правления Segezha стал Александр Крещенко, ранее занимавший в компании должность первого вице-президента и руководителя дивизиона "Сибирь". Одновременно было объявлено о том, что ранее возглавлявший холдинг Михаил Шамолин станет председателем совета директоров, при этом занимающий эту позицию старший управляющий партнер АФК "Система" Али Узденов продолжит работу в совете директоров лесопромышленной компании.

Segezha Group – вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". В апреле 2021 года Segezha Group провела IPO на 30 млрд рублей. В свободном обращении находится 24,25% акций компании, АФК "Система" принадлежит 62,2%, суммарная доля членов совета директоров и правления - 4%. Уставный капитал разделен на 15 млрд 690 млн обыкновенных акций номиналом 0,1 руб. каждая.

В конце августа менеджмент Segezha сообщил о планах проведения допэмиссии компании, условия размещения планируется определить к середине осени. АФК "Система" по итогам SPO намерена нарастить долю в Segezha, говорил "Интерфаксу" основатель корпорации Владимир Евтушенков.