Акционеры Segezha рассмотрят SPO на 101 млрд рублей 26 декабря

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Лесопромышленный холдинг Segezha Group, как ожидается, разместит по закрытой подписке допэмиссию акций по цене 1,8 рубля за бумагу (средняя цена акций на "Московской бирже" за последние шесть месяцев), общий объем привлечения должен составить до 101 млрд рублей. Эти параметры одобрил совет директоров компании, сообщила Segezha.

Совет также назначил дату проведения внеочередного собрания акционеров для принятия решения о допэмиссии. Оно состоится в заочной форме 26 декабря 2024 года, дата закрытия реестра для участия в собрании - 3 декабря.

Акции планируется разместить по закрытой подписке в пользу контролирующего акционера - АФК "Система" - и ряда внешних инвесторов, за исключением акций, которые могут быть приобретены не поддержавшими SPO акционерами в рамках преимущественного права.

"Привлечение полного объема средств (до 101 млрд рублей) будет зависеть от ряда факторов, в том числе финальных договоренностей АФК "Система" и внешних инвесторов", - отмечает Segezha.

В настоящее время уставный капитал Segezha состоит из 15 690 млн обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля каждая. В свободном обращении находится 24,25% акций компании, АФК "Система" принадлежит 62,2%, суммарная доля членов совета директоров и правления - 4%.

Исходя из цены размещения и предполагаемого объема привлеченных средств, уставный капитал Segezha после SPO может увеличиться в 3,6 раза, до 71,8 млрд акций.

Полученные в результате допэмиссии средства Segezha намерена направить на погашение долга. По состоянию на 30 сентября 2024 года объем чистого долга Segezha составлял 143,5 млрд рублей. Соотношение чистого долга к LTМ OIBDA - 13х.

Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". В апреле 2021 года Segezha стала публичной компанией, проведя IPO на 30 млрд рублей по цене 8 рублей за акцию.