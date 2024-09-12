Нефть продолжает активно дорожать, Brent торгуется у $71,75 за баррель

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Подъем цен на нефть продолжается вечером в четверг.

Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:47 по московскому времени выросли на $1,14 (1,61%), до $71,74 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к указанному времени на $1,29 (1,92%), до $68,60 за баррель.

Участники рынка пытаются оценить возможные последствия урагана "Франсин", который минувшей ночью обрушился на побережье Луизианы. По официальным данным, из-за непогоды приостановили работу порядка 39% добывающих мощностей США в Мексиканском заливе.

Тем временем Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг понизило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году относительно прошлого года на 67 тыс. баррелей в сутки, до 903 тыс. б/с с ранее ожидавшихся 970 тыс. б/с.

Комментируя прогноз снижения темпов роста спроса в текущем году, аналитики отметили корректировку ожиданий по потреблению нефти в Китае. Теперь в МЭА ожидают, что спрос на нефть в КНР в 2024 году вырастет всего на 180 тыс. б/с, до 16,7 млн б/с. При этом еще в начале года этот параметр оценивался в 700 тыс. б/с, а в прошлом месяце - около 300 тыс. б/с.

"Рынку теперь нужно понять, не слишком ли много негативной информации было заложено в текущие котировки, - отметил глава отдела стратегии на сырьевом рынке в Saxo Bank. - Отчет МЭА точно не был позитивным и по сути подтвердил замедление спроса в Китае. Влияние урагана "Франсин" сойдет на нет в ближайшие дни, и рынок останется уязвим перед новым падением".