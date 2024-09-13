Brent подорожала до $72,76 за баррель

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост днем в пятницу.

К 14:33 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,79 (1,1%), до $72,76 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,94 (1,36%), до $69,91 за баррель.

Накануне Brent выросла в цене на 1,9%, WTI - на 2,5%. С понедельника обе марки прибавили более 2% и завершают неделю ростом впервые за месяц.

Цены на нефть ранее падали до минимумов с конца 2021 года, однако быстро восстановились на фоне закрытия нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе из-за урагана "Франсин", обрушившегося на побережье Луизианы в ночь со среды на четверг.

"Ураган сократил производство в Мексиканском заливе примерно на 670 тысяч баррелей в сутки, что соответствует около 39% добывающих мощностей в регионе", - отметил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.

Международное энергетическое агентство в четверг понизило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году относительно прошлого года на 67 тысяч баррелей в сутки, до 903 тысяч б/с с ранее ожидавшихся 970 тысяч б/с. Тем временем поставки топлива из стран, не входящих в ОПЕК, как ожидается, вырастут в текущем году на 1,5 млн б/с.

"Такой прирост поставок объясняет "медвежье" настроение трейдеров, несмотря на краткосрочные перебои добычи в США, - написал Иннес. - Несмотря на риски в плане предложения, рынок все еще беспокоится по поводу избытка топлива, что ограничивает потенциал цен к росту".