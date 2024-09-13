Цены на нефть растут и завершают неделю в плюсе

Brent торгуется выше $72,4 за баррель

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в пятницу третью сессию подряд и завершают неделю в плюсе впервые за месяц.

Участники рынка пытаются оценить последствия урагана "Франсин", обрушившегося на побережье Луизианы в ночь со среды на четверг. По официальным данным, из-за непогоды была остановлена работа порядка 39% добывающих мощностей США в Мексиканском заливе.

"Последствия урагана до сих пор до конца неизвестны, поскольку пострадавшие регионы оценивают ущерб для инфраструктуры", - отмечает аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер. Обычно морская добыча нефти довольно быстро восстанавливается после таких событий, говорит эксперт, которого цитирует Market Watch.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:25 по московскому времени составила $72,43 за баррель, что на $0,48 (0,67%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $1,36 (1,9%), до $71,97 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на $0,48 (0,7%), до $69,45 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $1,66 (2,5%), до $68,97 за баррель.

С начала этой недели Brent подорожала на 2%, WTI - на 2,6%.

Рост нефтяного рынка сдерживается опасениями в отношении перспектив глобального спроса.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг понизило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году относительно прошлого года на 67 тыс. баррелей в сутки, до 903 тыс. б/с с ранее ожидавшихся 970 тыс. б/с.

Комментируя прогноз снижения темпов роста спроса в текущем году, аналитики отметили корректировку ожиданий по потреблению нефти в Китае. Теперь в МЭА ожидают, что спрос на нефть в КНР в 2024 году вырастет всего на 180 тыс. б/с, до 16,7 млн б/с. При этом еще в начале года этот параметр оценивался в 700 тыс. б/с, а в прошлом месяце - около 300 тыс. б/с.