Рынок акций РФ отреагировал снижением на решение ЦБ повысить ставку до 19%

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в пятницу отреагировал снижением цен blue chips на решение Банка России повысить ключевую ставку до 19% и сигнал регулятора о возможном ее повышении на следующем заседании.

К 13:31 индекс МосБиржи упал до 2601,14 пункта (-0,5%), индекс РТС - до 900,96 пункта (-0,4%).

В лидерах снижения выступили акции АФК "Система" (-2,9%), расписки OZON (-2,3%), бумаги "Северстали" (-2%), "Газпром нефти" (-1,7%), "НЛМК" (-1,4%), ОК "Русал" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-1%), "МТС" (-0,9%), "ТКС Холдинг" (-0,8%), "РусГидро" (-0,6%).

Совет директоров Банка России 13 сентября принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 19% годовых, при этом регулятор дал сигнал, что допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании.

По оценке ЦБ РФ, годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5-7,0%, при этом регулятор сохранил прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 4-4,5%.