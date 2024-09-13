ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 19%

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 19% годовых.

"Текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году", - говорится в заявлении.

Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

"По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - сообщает регулятор.

Изначально базовым прогнозом большинства аналитиков было сохранение ставки в сентябре на уровне 18% с возможностью повышения на следующем заседании, в октябре. Однако после публикации свежих данных по инфляции за август и начало сентября ряд экспертов пересмотрели свои прогнозы в сторону повышения ставки до 19-20%, и, по сути, накануне заседания все три основных варианта - пауза, +1 п.п. и +2 п.п. - так или иначе вписывались в ожидания рынка и никакой из них полностью неожиданным бы не стал.

В июле, повысив ставку с 16% до 18%, ЦБ дал жесткий сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики, заявив, что "будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях". В глоссарии ЦБ под "ближайшими" понимаются три следующих заседания совета.

Выбрав средний по степени жесткости вариант в отношении ставки, в сигнале на будущее ЦБ ожидаемо для такого сценария использовал ястребиную формулировку, вернувшись к горизонту следующего заседания (в данном случае речь про конец октября). "Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - сказано в заявлении.

Заседание совета директоров Банка России 13 сентября - не опорное, то есть пресс-релиз не сопровождается публикацией среднесрочного прогноза. Тем не менее, фактически ЦБ признал, что повышенный в июле прогноз по инфляции в 2024 году постепенно становится не актуальным, не дав при этом новых цифр.

Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 октября.