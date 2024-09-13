Биржевые цены на Аи-95 снизились на 6,3%, на Аи-92 - на 4,44% за неделю

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 6,3% - до 66622 руб./т, на Регуляр-92 - на 4,44%, до 58792 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

09.09.2024 10.09.2024 % к пр. д. 11.09.2024 % к пр. д. 12.09.2024 % к пр. д. 13.09.2024 % к пр. д. % - птн. к пнд. Премиум-95 71104 69102 -2,82 67686 -2,05 66449 -1,83 66622 0,26 -6,3 Регуляр-92 61522 60296 -1,99 59532 -1,27 58778 -1,27 58792 0,02 -4,44 ДТ-летнее 62857 62251 -0,96 61476 -1,24 60724 -1,22 60960 0,39 -3,02 Мазут топочный 30213 29920 -0,97 30275 1,19 28818 -4,81 29111 1,02 -3,65 Авиатопливо 82585 82521 -0,08 82138 -0,46 82754 0,75 81962 -0,96 -0,75 СУГ 36308 36199 -0,3 34911 -3,56 33036 -5,37 32288 -2,26 -11,07

Цены приведены по национальному индексу