Биржевые цены на Аи-95 снизились на 6,3%, на Аи-92 - на 4,44% за неделю
Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 6,3% - до 66622 руб./т, на Регуляр-92 - на 4,44%, до 58792 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
|09.09.2024
|10.09.2024
|% к пр. д.
|11.09.2024
|% к пр. д.
|12.09.2024
|% к пр. д.
|13.09.2024
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|71104
|69102
|-2,82
|67686
|-2,05
|66449
|-1,83
|66622
|0,26
|-6,3
|Регуляр-92
|61522
|60296
|-1,99
|59532
|-1,27
|58778
|-1,27
|58792
|0,02
|-4,44
|ДТ-летнее
|62857
|62251
|-0,96
|61476
|-1,24
|60724
|-1,22
|60960
|0,39
|-3,02
|Мазут топочный
|30213
|29920
|-0,97
|30275
|1,19
|28818
|-4,81
|29111
|1,02
|-3,65
|Авиатопливо
|82585
|82521
|-0,08
|82138
|-0,46
|82754
|0,75
|81962
|-0,96
|-0,75
|СУГ
|36308
|36199
|-0,3
|34911
|-3,56
|33036
|-5,37
|32288
|-2,26
|-11,07
Цены приведены по национальному индексу