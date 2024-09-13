ВТБ оценил траты россиян на летний отпуск в пределах 100 тысяч рублей на человека

За чужой счет отдыхали 3% опрошенных

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Летом 2024 года средние траты россиян на отпуск не превышали 100 тысят рублей на члена семьи, 3% заплатили за отдых более 200 тысяч рублей, показал опрос банка ВТБ.

Опрос проведен по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

"Среди участников опроса 24% потратили на отпуск летом до 30 тысяч рублей (в прошлом году 38%) на одного члена семьи, еще 27% - от 30 до 100 тысяч рублей (в прошлом году столько же). Траты 7% россиян и 10% жителей Москвы и Московской области составили в среднем от 100 до 200 тысяч рублей. Еще 3% заплатили за путешествие более 200 тысяч рублей, а 3% участников опроса признались, что отдыхали за чужой счет", - сообщает пресс-служба банка.

Летом в отпуске побывали 65% россиян, в основном, отпуск был запланированным (56%). Отказаться от летнего отпуска пришлось 12%, еще 22% ответили, что пойдут в отпуск в другое время года.

"Чаще всего россияне проводили отпуск дома (22% опрошенных) и на даче (22%), а также у друзей (13%). Среди популярных направлений для поездок в этом году были курорты Краснодарского края (13%), Москва, Санкт-Петербург и другие крупные города (11%), а также Крым (6%). За границей - в Турции, Египте, ОАЭ побывали 5%. На Кавказе или на Байкале - по 3% респондентов", - говорится в сообщении.

Около трети россиян (35%) отметили увеличение затрат на отпуск текущим летом по сравнению с прошлым годом: у 17% расходы значительно выросли, еще 18% рассказали о незначительном увеличении трат. 16% опрошенных потратили на отдых столько же, сколько и годом ранее, у 11% расходы на летний отдых сократились.